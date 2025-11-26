Sénégal: SALTIS 2025 - La coordinatrice Générale Wedji Kane pour une souveraineté technologique tournée vers l'avenir

Le coup d'envoi du SALTIS 2025 a été donné ce 25 novembre au Musée des Civilisations Noires de Dakar. Un lieu hautement symbolique où Wedji Kane, Coordinatrice Générale du salon et cofondatrice de l'Institut des Algorithmes du Sénégal (IAS), a livré un message fort : le Sénégal doit maîtriser l'intelligence artificielle, la comprendre et en faire un outil d'inclusion et de développement.

Pour elle, l'Intelligence artificielle ne doit pas être un simple produit importé : elle doit dialoguer avec les réalités africaines et s'intégrer à nos propres trajectoires intellectuelles. L'IA irrigue aujourd'hui tous les secteurs ce qui, selon elle, impose une responsabilité collective : « veiller à ce que ces technologies demeurent utiles, responsables, inclusives et profondément humaines ».

Wedji Kane insiste sur le rôle des aînés : même si le SALTIS est porté par une équipe jeune, il s'appuie sur l'expérience et la vision de ceux qui ont ouvert la voie. Une alliance intergénérationnelle qui, selon elle, garantit la cohérence et la durabilité des avancées technologiques du pays.

L'évènement qui se tient sur deux jours ne s'arrête pas là d'après Wedji Kane .« Le SALTIS ne s'arrête pas après ces deux jours », insiste-t-elle. Tout au long de l'année, précise la coordinatrice, l'équipe mène un travail d'acculturation dans les écoles, les universités, les entreprises et les administrations. L'objectif : comprendre avant d'utiliser, maîtriser avant de réguler.

En trois éditions, le salon s'est imposé comme un espace de réflexion, de formation et d'action.

Parmi les réalisations phares, le PAS Challenge, grâce auquel plusieurs jeunes innovateurs ont pu développer des solutions concrètes pour le Sénégal et la région.

Le réseau international du SALTIS s'étend chaque année : diaspora, Maghreb, Europe, Amérique… une diversité d'acteurs qui contribue à donner au Sénégal une place singulière dans les débats mondiaux sur l'IA.