Sénégal: Cheikh Sidou Sylla plaide pour une formation continue des enseignants plus efficace

Dans un contexte où l'école africaine est confrontée au double défi de la qualité et de l'équité, un nouvel ouvrage du chercheur sénégalais Cheikh Sidou Sylla, Éducation en mutation : L'impératif d'une formation continue efficace (Aida Éditions), relance le débat éducatif. Avec rigueur et lucidité, l'auteur met en lumière un sujet longtemps négligé : la formation continue des enseignants.

« Former plus ne suffit plus, il faut mieux former », résume Dr Sylla. Dans de nombreux pays du Sud, et particulièrement au Sénégal, l'urgence de scolariser tous les enfants a conduit à recruter massivement des enseignants peu ou pas formés. Conséquence : des classes surchargées, des maîtres dépassés et une école qui peine à garantir l'égalité des chances.

Pour l'auteur, l'équation est simple : « On ne peut pas exiger des enseignants des performances que le système ne les a jamais préparés à délivrer. » Son livre montre que la formation continue, pourtant indispensable, reste souvent mal conçue, peu adaptée aux réalités du terrain ou tout simplement insuffisante.

Cheikh Sidou Sylla ne se limite pas aux analyses théoriques. À travers une enquête terrain, il explore expériences vécues, témoignages et failles structurelles : des séminaires déconnectés des réalités de classe, des réformes imposées sans concertation ,des enseignants laissés à eux-mêmes ,des dispositifs d'autoformation sous-exploités ,des inspecteurs débordés par les tâches administratives.

L'auteur appelle à repenser l'école à partir de l'enseignant. Il propose des pistes concrètes pour réhabiliter la formation continue, moteur essentiel de la qualité éducative. M. Sylla suggère de repenser la formation en fonction des besoins réels du terrain, de renforcer l'autoformation et le travail collaboratif, de redonner aux directeurs et inspecteurs un rôle d'accompagnement pédagogique, d'aligner les contenus sur les défis contemporains. Plutôt qu'une réforme de plus, Dr Sylla plaide pour une véritable « révolution silencieuse » centrée sur l'enseignant comme acteur, et non simple exécutant.