Congo-Kinshasa: Louis Watum s'engage à faire du secteur minier un levier structurant du développement national

26 Novembre 2025
La Prospérité (Kinshasa)

Son Excellence Monsieur Louis Watum Kabamba, Ministre national des Mines, a pris part au Forum de haut niveau sur l'affinement et le renforcement du modèle de cadrage macroéconomique à travers la prise en compte des prévisions des recettes budgétaires issues du secteur extractif, organisé par Itie/RDC au Chapiteau du Pullman dans la commune de la Gombe.

Ce Forum de deux jours, officiellement lancé par Son Excellence Monsieur Guylain NYEMBO, Ministre d'Etat, Ministre du Plan et de la Coordination de l'Aide au Développement, a réuni les décideurs publics, les institutions financières nationales et internationales, les administrations sectorielles, les représentants des entreprises minières ainsi que les partenaires techniques engagés dans la gouvernance et la planification des revenus issus des ressources naturelles.

En tant que membre du panel de haut niveau, le Ministre des Mines est intervenu sur deux axes marquant des enjeux assez particuliers pour le secteur minier congolais dont : l'importance stratégique de la modélisation financière pour renforcer la supervision et la régulation du secteur minier ; et l'enjeu de la transmission de données certifiées et vérifiées au Noyau Prévisions des Recettes Extractives du CPCM.

Le Ministre Louis Watum Kabamba a réaffirmé l'engagement du Gouvernement de la République, sous le leadership du Président de la République, Chef de l'Etat, à faire du secteur minier un levier structurant du développement national.

Il a également rappelé la nécessité d'un partage équitable des bénéfices miniers, du respect strict des lois et normes nationales, ainsi que des obligations réciproques entre l'Etat et les investisseurs. Il a souligné, par ailleurs, les initiatives visant à préserver et stimuler l'investissement dans l'après-exploitation.

Le Ministre des Mines a salué la tenue de ce Forum, dont les conclusions contribueront à renforcer la coordination institutionnelle, à améliorer la fiabilité des projections des recettes extractives et à soutenir une planification budgétaire alignée sur les ambitions nationales.

