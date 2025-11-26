Congo-Kinshasa: Matonge de Bruxelles - Des commerces congolais fermés pour non-respect des réglementations

Une opération de grande envergure menée par les services de contrôle police Bruxelles a mobilisé pas moins de deux cents agents. Le bilan est sévère : 48 établissements inspectés, plusieurs fermetures administratives, et 67 travailleurs identifiés lors de ces vérifications intensives.

Selon les informations relayées par la presse belge, les infractions sociales de la diaspora congolaise relevées dessinent une réalité économique précaire où la frontière entre survie et illégalité devient parfois floue.

Il s'agit d'un travail non déclaré à Matonge qui apparaît comme le délit majeur. L'Auditorat du travail a précisé que plusieurs infractions relevant du droit social ont été constatées et que 67 travailleurs ont été identifiés dans le cadre de cette opération.

Cette intervention souligne la vigilance des autorités bruxelloises face aux pratiques illégales dans le secteur commercial, notamment en matière de conditions de travail et de respect de la législation sociale.

Le quartier animé de Matonge, coeur battant de la diaspora congolaise à Bruxelles, vit au ralenti depuis l'opération coup de poing qui a frappé ses commerces. Derrière les vitrines désormais barrées de scellés administratifs, se cachent des drames humains et des réalités économiques complexes.

«Ils sont arrivés comme une tornade, avec des papiers et des scellés. En trente minutes, ma boutique de tissus était fermée», témoigne Marie, commerçante congolaise installée depuis huit ans en Belgique. Comme elle, des dizaines de commerçants RDC Belgique se retrouvent aujourd'hui dans l'incertitude totale, leurs moyens de subsistance suspendus à des procédures administratives.

Les commerces sous scellés Ixelles ne représentent pas seulement des espaces commerciaux fermés, mais symbolisent les difficultés d'intégration économique d'une communauté cherchant sa place entre deux cultures. «Nous voulons travailler dans la légalité, mais les démarches administratives sont souvent complexes et coûteuses», confie un restaurateur congolais dont l'établissement a échappé de justesse à la fermeture.