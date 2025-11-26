Afrique: CAN 2025 - La RAM lance des tarifs promotionnels pour faciliter le voyage des supporters africains

À l'approche de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) Maroc 2025, la compagnie aérienne Royale Air Maroc (RAM) vient d'annoncer une série de tarifs promotionnels à destination du Royaume. Une mesure visant à encourager et faciliter le déplacement des supporters africains désireux de vivre la fête du football continental sur place.

Pour la ligne Kinshasa-Casablanca, l'un des axes les plus fréquentés d'Afrique centrale, RAM propose désormais un billet aller-retour à seulement 650 dollars américains. Un tarif exceptionnel, nettement inférieur aux coûts habituels sur ce trajet, et qui devrait permettre à de nombreux Congolais de rejoindre le Maroc pendant la compétition.

Cette initiative s'inscrit dans une politique plus large du Maroc visant à rendre la CAN 2025 accessible au plus grand nombre. Bien avant cette mesure tarifaire, le Royaume avait déjà annoncé l'octroi d'un visa gratuit, obtenu via l'application numérique "Yalla", développée pour faciliter les démarches des voyageurs.

Le Maroc confirme ainsi sa volonté d'offrir une hospitalité exemplaire aux fans et délégations, et de garantir un afflux massif de visiteurs pour cette CAN très attendue.

La compétition se déroulera du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026, période durant laquelle le pays s'attend à accueillir des centaines de milliers de passionnés de football africain et international. Avec ces nouveaux dispositifs, le Royaume entend faire de cette édition l'une des plus ouvertes, accessibles et populaires de l'histoire de la CAN.