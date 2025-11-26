Ile Maurice: Arrestation d'EL Capo - Armes, cocaïne et «rednotice» d'interpol

Le député de l'opposition, Adrien Duval, a interrogé Navin Ramgoolam sur la question des visas d'entrée et sur le cas spécifique de Brandon Rodrigues Sena, alias El Capo, un ressortissant français arrêté fin octobre lors d'une opération de police à Flacq.

Le Premier ministre a révélé que près de 9 800 personnes sont actuellement en situation d'overstay à Maurice, selon les données du Passport and Immigration Office arrêtées au 22 novembre 2025. Il a souligné que ce phénomène découle en grande partie du régime d'entrée sans visa, applicable à la quasi-totalité des nationalités après contrôle à l'arrivée.

Concernant El Capo, Navin Ramgoolam a indiqué qu'il est arrivé à Maurice le 30 mai 2025 pour un séjour touristique déclaré de six jours. Les contrôles effectués sur les bases de données de l'Organisation internationale de police criminelle (Interpol) n'avaient révélé aucune information compromettante et un visa de 15 jours lui avait été accordé.

Il n'a toutefois ni quitté le territoire ni demandé d'extension à l'expiration de son titre de séjour, devenant un fugitif recherché par l'équipe de tracing de l'Immigration. Il a été arrêté le 29 octobre à La Source, Centre-de-Flacq, lors d'une opération de la CID. Il se trouvait dans un véhicule en compagnie de deux autres individus.

La police a saisi une arme, des couteaux et plusieurs quantités de poudre soupçonnée être de la cocaïne. Le même jour, une plainte pour séquestration commise quelques jours plus tôt a été déposée contre lui à Piton. Le Premier ministre a précisé que la France, via Interpol, a émis un red notice le 4 novembre, recherchant Rodrigues Sena pour trafic de drogue, association criminelle et blanchiment. Il n'est pas exclu qu'il y ait un éventuel lien avec la saisie record de cocaïne à bord de l'Alpha Bravery, précisant que l'enquête suit son cours.

Navin Ramgoolam a enfin annoncé que le cadre légal sur les visas sera renforcé.