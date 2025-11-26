Ile Maurice: L'auteur identifié est toujours en cavale

L'enquête sur l'agression au quad survenue dimanche après-midi à Bassin, Quatre Bornes, continue de se resserrer autour d'un suspect identifié par un témoin présent lors des faits. Connu des services de police, il est toujours en fuite.

Selon des sources concordantes, le suspect serait issu d'une famille déjà dans le viseur des autorités. Il serait décrit comme un homme au tempérament impulsif, dont le nom est régulièrement apparu dans des affaires de troubles à l'ordre public.

Bien qu'il n'ait jamais été formellement condamné, il aurait été interrogé à plusieurs reprises dans des dossiers délicats, notamment pour des altercations violentes et des affaires de stupéfiants. Les enquêteurs s'intéressent particulièrement à son entourage familial. Son frère cadet purge actuellement une longue peine d'emprisonnement pour trafic de drogue.

Cette affaire, très médiatisée à l'époque, avait mis en lumière les activités illicites d'un réseau actif dans la région. Certains enquêteurs n'écartent pas l'hypothèse que le suspect recherché pourrait lui-même évoluer dans un environnement où les comportements violents et la confrontation avec l'autorité sont fréquents.

Le jour de l'agression, il aurait été aperçu circulant sur un quad jaune, en compagnie d'un autre rider. Le témoin affirme qu'il aurait sciemment foncé sur la victime et tenté à plusieurs reprises de lui rouler dessus avant de prendre la fuite.

Les images de caméras Safe City montrent deux quads similaires circulant dans le secteur un peu plus tôt, renforçant les soupçons des enquêteurs. Selon les informations de la police, le suspect aurait quitté précipitamment son domicile après l'incident.

Il se cacherait dans l'est de l'île, où il disposerait de connaissances et de points de repli. Les opérations de recherche ont été intensifiées et plusieurs unités spécialisées ont été mobilisées pour tenter de le localiser.

Les enquêteurs considèrent désormais cette affaire comme une agression potentiellement requalifiable en tentative de meurtre, compte tenu de l'intention manifeste qui se dégage du témoignage principal.

L'homme était introuvable à mardi soir, et la police encourage toute personne détenant des informations pertinentes à se manifester.