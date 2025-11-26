Ile Maurice: Une avocate étrangère victime d'une atteinte grave à sa vie privée

Une avocate étrangère, âgée de 42 ans et participante à un programme d'échanges entre l'Inde et Maurice, a été victime d'une intrusion particulièrement grave de son intimité dans un centre d'hébergement de Riambel. Les faits se sont déroulés dans la nuit du 24 novembre.

La quadragénaire, arrivée sur l'île le 20 novembre dans le cadre d'un programme d'échanges indo-mauricien supervisé par le ministère de l'Intégration sociale, de la sécurité sociale et de la solidarité nationale, logeait dans un centre dédié aux délégations. Vers 00 h 15, alors qu'elle finissait de prendre sa douche, elle a aperçu une main tenant un téléphone portable passer par une fenêtre, l'appareil clairement pointé dans sa direction alors qu'elle se trouvait encore nue. Choquée, elle a poussé un cri, ce qui a immédiatement fait disparaître la main.

Elle s'est rapidement rhabillée avant de sortir pour comprendre ce qu'il s'était passé. À l'extérieur, elle a surpris un agent chargé de la surveillance des lieux, téléphone en main, le même téléphone bleu qu'elle avait vu quelques instants plus tôt. Le matin suivant, en fouillant dans le recycle bin du téléphone qu'elle avait confisqué, elle a découvert sept vidéos d'elle, filmées à son insu pendant qu'elle était sous la douche.

legUne atteinte intolérable à sa vie privée, d'autant plus choquante qu'elle a été commise dans un lieu qui aurait dû garantir sa sécurité. Alertée, une équipe de la Criminal Investigation Division de Souillac, accompagnée d'officiers du poste de police de la localité, s'est rendue sur les lieux. Le vigile de nuit, âgé d'une vingtaine d'années, a été immédiatement identifié par la victime. Il a été arrêté, informé des raisons de son interpellation et conduit au poste de Souillac pour les besoins de l'enquête.

Face aux enquêteurs, l'homme a reconnu les faits. Après l'enregistrement de sa version, il a été placé en détention sur ordre d'un officier supérieur de la police. L'affaire a été également référée aux enquêteurs du Central Crime Investigation Department.