Ile Maurice: Une mule ougandaise condamnée à 27 ans de prison

27 ans de servitude pénale : telle est la sentence infligée à Christine Eudu Amayo, une mule ougandaise. Le jugement a été rendu hier, mardi 25 novembre aux Assises par le juge Iqbal Maghooa. La mule ougandaise a plaidé coupable d'avoir importé à Maurice 1000,103 grammes d'héroïne, soit Rs 15 millions de valeur marchande.

Elle a débarqué à l'aéroport SSRN le 6 mai 2022 à bord d'un avion de Kenya Airways venant de Nairobi. Après avoir passé les procédures d'immigration, la mule a été interceptée par les douaniers. Interrogée, Christine Eudu Amayo avait dit qu'elle venait en vacances.

Rien d'incriminant n'a été découvert dans sa valise. Elle a été soumise à un scan qui a révélé la présence de drogue. Elle est passé aux aveux en indiquant avoir avalé des boulettes contenant de l'héroïne.

Admise à l'hôpital Jawaharlal Nehru le 7 mai 2022, elle a purgé 90 boulettes contenant toutes de l'héroïne. Elle avait accepté de transporter de la drogue dans son corps contre de l'argent.