Ile Maurice: Un suspect interpellé avec plusieurs doses de drogue

26 Novembre 2025
L'Express (Port Louis)
Par Julien Magdeleine

Une opération conjointe menée dans la matinée du 25 novembre, aux alentours de 10h35, par des éléments de l'ADSU et du DCIU North a permis l'interpellation d'un individu recherché, retrouvé dans une chambre d'une guest-house située à Riche Terre.

Selon les informations disponibles, le suspect, âgé d'environ 30 ans, faisait l'objet d'un avis de recherche dans une affaire distincte de vol avec violence. Les enquêteurs ont obtenu des renseignements indiquant qu'il occupait une chambre au sein d'un établissement connu de la région.

Ils se sont immédiatement rendus sur les lieux et ont procédé à une fouille minutieuse de la chambre. Cette intervention a permis de découvrir plusieurs sachets et parcelles contenant différentes quantités de substances soupçonnées d'être de l'héroïne et des cannabinoïdes synthétiques.

Parmi les objets saisis figurent notamment un sachet en papier contenant neuf boulettes emballées séparément, suspectées d'être de l'héroïne, un sachet refermable contenant quatre feuilles d'aluminium contenant également une substance ressemblant à de l'héroïne et un sac en plastique contenant 45 boulettes, soupçonnées de contenir des cannabinoïdes synthétiques.

Le suspect a été immédiatement arrêté pour trafic de drogue, en plus des accusations déjà retenues contre lui dans l'affaire antérieure. Il demeure en détention en attendant la suite de l'enquête.

Les autorités rappellent que cette opération s'inscrit dans une série d'actions ciblées visant à démanteler les réseaux actifs dans plusieurs régions de l'île. L'ADSU et le DCIU réaffirment leur engagement à intensifier les contrôles et les interventions afin de lutter contre le trafic de stupéfiants.

