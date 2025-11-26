Ile Maurice: L'agresseur d'une fillette de 6 ans et son frère toujours en fuite

26 Novembre 2025
L'Express (Port Louis)
Par S.V.-N

Une petite fille de six ans a été victime d'une attaque qui aurait pu lui coûter la vie, dans la matinée du lundi 24 novembre à Cité Barkly.

Selon les recoupements d'informations, les faits se sont produits vers 11 heures. Alors qu'elle jouait avec son jeune frère de 14 ans dans la chambre de leurs parents, il s'est absenté un court instant aux toilettes. Un inconnu se serait introduit dans la pièce pendant l'absence de ce dernier et aurait tenté d'étrangler la fillette à mains nues.

Alerté par les cris, le frère a immédiatement réagi pour protéger sa cadette. L'agresseur l'a violemment repoussé avant de le blesser avec un couteau à la cuisse gauche. Malgré sa blessure, l'adolescent a continué à se battre, contraignant l'homme à prendre la fuite.

Le père des enfants est arrivé dans la chambre quelques instants après la fuite du suspect. Les secours sont rapidement intervenus. La fillette, choquée, a été transportée d'urgence à l'hôpital et placée en observation en pédiatrie. Le frère, blessé, a également reçu des soins avant de pouvoir rentrer chez lui.

La police de Cité Barkly s'est rendue sur les lieux pour les premières constatations. Les services compétents ont été informés et une enquête a été ouverte afin de retrouver l'auteur de cette agression.

