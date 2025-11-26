Congo-Kinshasa: Felipe Paullier pour la participation des jeunes dans les instances de prise de décision

Le Sous-Secrétaire général de l'ONU aux affaires de la jeunesse, Felipe Paullier, encourage les autorités congolaises à faciliter la participation des jeunes dans les instances de prise de décision.

Il a évoqué cette question mardi 25 novembre à Kinshasa, au sortir d'un entretien avec la ministre congolaise en charge de la jeunesse, Grâce Kutino, ainsi que d'autres personnalités.

Ce haut fonctionnaire des Nations unies a reconnu qu'au niveau mondial, il existe un grand écart entre la participation des jeunes et leur représentation dans les instances de prise de décision, alors que la majorité de la population de la planète est jeune.

« Et 50 % de la population mondiale a moins de 30 ans. C'est un problème majeur, mais la solution n'est pas magique. Il n'y a pas une seule action à mener, mais un travail conjoint impliquant de nombreux acteurs. Il est essentiel d'institutionnaliser la participation des jeunes et de reconnaître des espaces formels où ils peuvent participer aux instances de prise de décision », a fait savoir Felipe Paullier.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Pour lui, il est par ailleurs nécessaire que les portes soient ouvertes pour l'intégration des jeunes à la fonction publique et que les obstacles à l'accès des jeunes à la politique soient éliminés en RDC.

Il est conscient que les solutions pour la RDC seront différentes de celles de son pays, l'Uruguay, et évidemment différentes de celles des autres pays voisins.

En décembre 2024, le coordonnateur national du Panel d'experts de la résolution 2250, Eddy Yav, avait encouragé les autorités du pays à nommer des jeunes aux postes de responsabilité.

Il réagissait en marge du IXe anniversaire de l'adoption de la Résolution 2250 par le Conseil de sécurité de l'ONU.