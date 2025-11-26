Congo-Kinshasa: Des femmes mobilisées pour utiliser le numérique au service de la paix et de la dignité humaine en Ituri

26 Novembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Lors du lancement de la campagne des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles en Ituri, certaines femmes ont pris l'engagement d'utiliser le numérique comme outil pour promouvoir la paix et la dignité humaine. À Bunia, des centaines de femmes ont organisé une marche en brandissant des banderoles portant des messages de sensibilisation contre la violence, notamment : « Stop aux violences » et « Non à la banalisation et à l'impunité des violences numériques faites aux femmes et aux filles ».

Leur action visait à impliquer toute la communauté dans la lutte contre la violence, en appelant à un usage responsable des réseaux sociaux pour favoriser la paix plutôt que la haine.

Jeanne Alasha, conseillère du gouverneur en charge du genre, a insisté sur le rôle des réseaux sociaux dans la promotion des droits humains et la lutte contre les discours de haine : « Avec les réseaux sociaux, n'accentuons pas la haine. Les réseaux sociaux ne doivent pas nous diviser. Mais ils doivent être un instrument pour partager les messages de paix. »

Les organisations féminines ont également dénoncé la diffusion sur les réseaux sociaux de photos portant atteinte à la dignité et à l'intimité des femmes et des filles. Blandine Zawadi, de l'Association des mamans pour le développement et la paix, a qualifié ces publications de violations flagrantes des droits humains. Elles ont appelé les autorités judiciaires à poursuivre les auteurs conformément à la nouvelle loi sur le numérique en RDC.

Cette mobilisation en Ituri s'inscrit dans un contexte où les violences basées sur le genre et les violences numériques sont devenues des enjeux majeurs en RDC.

