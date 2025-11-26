Sénégal: Joal-Fadiouth trace sa voie verte - Un Plan Climat pour sauver la côte

La commune de Joal-Fadiouth a officiellement lancé, hier, son Plan Climat , un outil stratégique pour anticiper et combattre les effets du changement climatique sur un territoire particulièrement exposé.

La cérémonie, présidée Amadou Diop,le Préfet du département de Mbour avec à ses côtés, Madame Aissatou Sophie Gladima ,la mairesse de la commune du président poète, marque le début d'une nouvelle phase axée sur la résilience, la production de données scientifiques fiables et le développement d'une économie verte . L'autorité prefectorale a cerné la problématique Plan Climat de Joal-Fadiouth et les retombées d'une pareille initiative devant inspirer d'autres collectivités territoriales.

« Nous devons protéger notre population et disposer enfin de données fiables pour accéder aux financements internationaux et nationaux », a déclaré la mairesse.

Après l'adoption de son Plan local de développement, la commune passe désormais à une démarche plus technique et scientifique.

Située à l'extrémité sud de la Petite Côte et à l'entrée du delta du Sine-Saloum, la commune de Joal-Fadiouth subit une érosion côtière accélérée, aggravée par les activités humaines,des inondations récurrentes, l'erosion côtière et des menaces sur l'aire marine protégée communautaire font partie des défis quotidiens.

Le Plan Climat vise à :

Identifier précisément les zones à haut risque,

Renforcer la gestion durable de l'aire marine protégée,

Proposer des mesures d'adaptation concrètes et mesurables.

Pour la première fois, la commune collectera ses propres données climatiques. Jusqu'à présent, l'absence de chiffres scientifiquement validés constituait un frein majeur à l'obtention de financements verts.

Des équipes de l'Université Cheikh Anta Diop (UCAD), de l'Université Amadou Makhtar Mbow (UAM) et d'experts indépendants mèneront des études approfondies sur :

l'évolution du climat local,

les dynamiques d'inondation,

l'occupation et l'artificialisation des sols, les impacts des activités industrielles et de transformation sont désormais pris en compte.

Ces données constitueront la base scientifique incontournable des futurs dossiers de financement.

Le plan intègre une forte dimension sociale. Sur le site de Khelcom et ailleurs, des milliers de femmes transformatrices de produits halieutiques travaillent encore dans des conditions précaires, exposées à des fumées toxiques néfastes pour leur santé et pour l'environnement.

La modernisation des fours et des installations de fumage, déjà engagée mais freinée par le manque d'équipements adaptés, fait partie des priorités du Plan Climat. Il répond aux nouvelles obligations fixées par le ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, ainsi que par l'Agence régionale de développement (ARD). Désormais, toutes les collectivités et les opérateurs industriels et miniers doivent disposer d'outils de suivi environnemental performants.

Le coût global du plan reste à finaliser, mais une première enveloppe budgétaire permet de démarrer immédiatement les études. La maire l'affirme sans détour :

« Joal-Fadiouth doit devenir un modèle de transition écologique au Sénégal. Ce Plan Climat est le premier pas décisif. »

Avec ce lancement, la commune entre de plain-pied dans l'ère de l'adaptation climatique raisonnée et scientifiquement étayée. Un exemple à suivre pour de nombreuses collectivités côtières du pays.