Sénégal: Doctoriales de Bambey - L'UAD célèbre l'excellence académique et ses succès au CAMES

Le grand amphithéâtre (PGF-Sup) a accueilli, ce mardi, la 3e édition des Doctorales de l'École doctorale de l'Université Alioune Diop. Cette rencontre a constitué une occasion pour le Président du Conseil académique, le Recteur Monsieur Ibrahima Faye, de magnifier les bons résultats obtenus par l'Université au récent CAMES, qui a enregistré deux professeurs agrégés.

C'est le Président du Conseil académique, Recteur Monsieur Ibrahima Faye, qui a présidé la cérémonie. Le Recteur a félicité les performances réalisées par les candidats au dernier CAMES, lequel a consacré la réussite de deux professeurs agrégés en Gestion et en Droit public, confirmant ainsi l'excellence académique portée par l'UAD.

Le Major des majors a également été remporté par l'université. Une conférence portant sur le thème : « Innovations, entrepreneuriat et sciences pour un développement durable dans un contexte de territorialisation et de souveraineté » a été animée par M. Oumar Wade.

Les différents orateurs et responsables, notamment le Président du comité scientifique, Pr Martial Coly Bop, le Directeur de l'École doctorale, Pr Farba Tamboura, le Président de la commission Communication, Pr Mballo Thiam, le Président d'honneur de l'École doctorale, Pr Birame Dieng, ainsi que le Recteur Pr Ibrahima Faye, ont réaffirmé l'importance de ces moments d'échanges et de partage autour de la recherche, des thématiques émergentes et des solutions proposées pour le développement des sociétés et des sciences de manière générale.

Après cinq années d'existence, l'École Doctorale des Sciences et techniques et des Sciences de la société de l'UAD a déjà formé 60 docteurs, soit une moyenne de 12 diplômés par an, selon son Directeur, le Pr Farba Tamboura.