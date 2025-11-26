Cote d'Ivoire: Tunisie - Le Président Kaïs Saïed reçoit le Dr George Elombi pour renforcer la coopération avec Afreximbank

Le Président de la République tunisienne, S.E. Kaïs Saïed, a reçu le 25 novembre 2025 au Palais de Carthage le Président d'Afreximbank, le Dr George Elombi, en visite de travail à Tunis les 25 et 26 novembre 2025. Cette rencontre de haut niveau a permis de réaffirmer la solidité du partenariat entre la Tunisie et l'institution financière africaine, en pleine expansion sur le continent.

Au cours des échanges, le Président Kaïs Saïed a salué le rôle déterminant d'Afreximbank dans l'accompagnement des pays africains, et particulièrement de la Tunisie, à travers la mobilisation de financements compétitifs. Il a rappelé l'importance du soutien de la Banque dans la couverture des besoins budgétaires de l'État, la réalisation de projets prioritaires et la dynamisation du commerce intra-africain, un axe stratégique pour l'intégration économique régionale.

Le Chef de l'État a également souligné l'engagement d'Afreximbank dans le financement des infrastructures et des secteurs structurants de l'économie tunisienne. À ce titre, il a mis en avant les initiatives visant à faciliter l'accès au financement pour les entreprises locales, notamment les PME, afin de stimuler la création de valeur et d'encourager l'investissement productif. Selon lui, ce partenariat renouvelé contribue à renforcer la résilience de l'économie nationale dans un contexte international marqué par de multiples défis.

De son côté, le Dr George Elombi a exprimé la volonté d'Afreximbank de poursuivre et d'élargir son appui à la Tunisie. Il a réaffirmé la détermination de son institution à soutenir les réformes économiques engagées par le gouvernement et à accompagner le pays dans ses projets à fort impact social et économique. Le dirigeant a également insisté sur la place stratégique de la Tunisie dans les programmes de développement de la Banque, notamment en matière de financement du commerce et de promotion des échanges interafricains.

La réunion s'est déroulée en présence de M. Fethi Zouhair Nouri, Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie, qui a salué la qualité de la coopération tripartite entre le gouvernement, la Banque Centrale et Afreximbank.