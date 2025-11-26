Afrique de l'Ouest: Marché financier régional - Un nouveau président nommé à la tête de l'AMF-UMOA

Kossi Tenou est, depuis le mardi 25 novembre 2025, le nouveau président de l'Autorité des marchés financiers de l'Union monétaire ouest-africaine (AMF-UMOA). Il succède à Badanam Patoki, nommé le 8 octobre 2025 ministre de l'Économie et de la Veille stratégique du Togo, dont le départ avait laissé l'institution traverser plusieurs semaines de turbulence.

En effet, après cette vacance à la présidence, l'AMF-UMOA a connu des moments difficiles qui ont affecté le bon fonctionnement de ce régulateur essentiel pour la stabilité et la crédibilité du marché financier régional. Face aux préoccupations exprimées par de nombreux acteurs du secteur, le Conseil des ministres de l'Union monétaire ouest-africaine, réuni en session extraordinaire le 25 novembre 2025, « a procédé à la nomination de M. Kossi Tenou en qualité de président de l'Autorité des marchés financiers de l'UMOA », indique le communiqué ayant sanctionné la rencontre.

Haut fonctionnaire respecté, économiste et banquier central de carrière, Kossi Tenou cumule plus de vingt ans d'expérience dans la gestion monétaire et financière. Il a notamment dirigé pendant de longues années la direction nationale de la BCEAO pour le Togo, représentant l'institution à Lomé. À partir de fin 2023, il occupait le poste de conseiller du Gouverneur de la BCEAO, Jean-Claude Kassi Brou.

Le 8 octobre 2025, il avait été nommé ministre du Commerce et du Contrôle de la qualité du Togo, fonction qu'il exerçait jusqu'à sa désignation à la tête de l'AMF-UMOA.

Le marché financier régional de l'UEMOA affiche aujourd'hui une capitalisation de plus de 24 000 milliards de FCFA, compte près de 200 acteurs agréés et constitue l'un des leviers majeurs de l'intégration économique de la sous-région.