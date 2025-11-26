Cote d'Ivoire: Distinction dans l'Ordre du mérite communal - 160 personnes de plus de 80 ans honorées à Marcory

La cérémonie a eu lieu à l'esplanade du foyer des jeunes de Marcory, le vendredi 21 novembre.

L'esplanade du foyer des jeunes de Marcory a abrité le 21 novembre, la cérémonie d'hommage citoyen aux personnes de plus de 80 ans. Cette célébration s'est articulée autour du thème : « Bâtir une commune chic et certifiée avec nos doyens d'âge ».

Cet événement a été marqué par une parade de la police municipale, la remise de diplômes, de médailles. 160 personnes ont été célébrées. Toutes ont été faites Citoyen d'honneur dans l'Ordre du mérite communal.

Le député-maire de la commune de Marcory, Aby Raoul, a présidé cette cérémonie dédiée aux personnes du quatrième âge de la commune. Il a fait savoir que pour la première fois, la municipalité a décidé d'honorer ses aînés de leur vivant, reconnaissant leur rôle essentiel dans la construction et l'histoire de Marcory érigée en commune en 1982.

Au cours de cet événement, il a exprimé sa joie d'honorer celles et ceux qui ont vécu utile et qui portent la mémoire vivante de Marcory. Pour ce faire, son conseil municipal et lui ont instauré un système de distinctions.

À savoir les personnes ayant entre 80 et 84 ans seront faites Citoyen d'honneur avec le grade de chevalier ; entre 85 et 89 ans, Citoyen d'honneur avec le grade d'officier et celles de 90 ans et plus, Citoyen d'honneur avec le grade de commandeur.

Les récipiendaires ont notamment reçu une médaille, un diplôme, une enveloppe pour les frais de transport et un panier bien garni. « En plus de cela, chers pépés et mémés, vous allez recevoir une carte d'accès prioritaire aux services de la mairie, aux hôpitaux et services publics, une dotation mensuelle alimentaire livrée à domicile.

Il y aura également une prise en charge partielle des frais funéraires le moment venu, l'inscription de votre nom dans le Livre d'or de la commune. Des démarches seront entreprises pour attribuer à certains une rue portant leur nom. À travers ces actions, nous voulons que vous sachiez, de votre vivant, combien vous êtes importants pour nous », a-t-il déclaré.

Le secrétaire général de la mairie, Gbétry Kouassi Léon, a souligné, quant à lui, l'engagement constant du maire et de son conseil depuis 2014. En l'occurrence : la rénovation des écoles, la réfection des routes, le soutien aux élèves, aux femmes, aux jeunes, aux retraités et aux personnes vulnérables.

Il a rappelé la création du Centre social dédié à l'action sociale comme l'une des initiatives phares de l'équipe municipale. « Les cérémonies se succèdent, révélant le rythme accéléré des réalisations au service du bien-être de la population », a-t-il affirmé, saluant, une nouvelle fois, cette initiative d'honorer les aînés à titre anthume.