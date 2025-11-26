Afrique: Diplomatie culturelle - Le pays prépare une participation remarquée au Red Sea Film Festival

Le Ministre de la Communication, M. Amadou Coulibaly, dit AM's, a reçu en audience, ce mercredi 26 novembre 2025, Son Excellence l'Ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite en Côte d'Ivoire.

Cette rencontre, qui s'est tenue au sein du ministère, s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération culturelle et diplomatique entre les deux pays. Elle a principalement porté sur la participation de la délégation ivoirienne au Red Sea Film Festival, prestigieux événement cinématographique prévu prochainement en Arabie Saoudite.

Au cours des échanges, le Ministre Amadou Coulibaly a tenu à saluer l'excellence des relations bilatérales qui unissent la Côte d'Ivoire et l'Arabie Saoudite. Il a souligné la volonté du Gouvernement ivoirien de renforcer davantage la dynamique de coopération, notamment dans le domaine culturel où les opportunités de collaboration se multiplient.

Le membre du gouvernement a rappelé que le Red Sea Film Festival constitue l'une des plus importantes plateformes internationales de promotion des cultures, des arts et de la créativité cinématographique. Pour lui, la présence ivoirienne à ce rendez-vous représente un levier stratégique pour valoriser le savoir-faire national et positionner davantage la Côte d'Ivoire sur la scène culturelle mondiale.

L'Ambassadeur saoudien s'est réjoui de l'engagement ivoirien à prendre part à cet événement d'envergure. Il a mis en exergue les perspectives offertes par le festival, notamment en termes de visibilité internationale, de réseautage, de partage d'expériences et de développement du dialogue interculturel entre les nations. Selon lui, la participation de la Côte d'Ivoire contribuera à renforcer les liens entre les deux pays, tout en offrant une vitrine de choix aux talents ivoiriens.

À l'issue de la rencontre, les deux parties ont convenu de poursuivre les concertations afin de garantir une participation nationale remarquable, mettant en lumière la richesse du patrimoine artistique et culturel ivoirien. Cette audience ouvre également la voie à de nouvelles opportunités de coopération, notamment dans la perspective du Salon international du contenu audiovisuel d'Abidjan (SICA) prévu en novembre 2026.