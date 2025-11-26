Cote d'Ivoire: 25e édition de la phase internationale de Clap Ivoire - Les jeunes cinéastes invités à bâtir l'identité africaine

Les rideaux se sont levés sur la 25 e édition de la phase internationale de Clap Ivoire. Cette année, ils sont 13 candidats en lice pour remporter le grand prix Kodjo Ebouclé de ce concours-festival de courts métrages destiné aux jeunes réalisateurs de l'espace communautaire Uemoa.

Dans l'après-midi du 24 novembre, à la salle de cinéma, Le Majestic du Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire, s'est tenue la cérémonie d'ouverture dudit festival.

Représentant la ministre Françoise Remarck, le directeur de cabinet du ministère de la Culture et de la Francophonie, Assane Thiam, a exhorté les jeunes créateurs, réalisateurs à continuer « à raconter nos histoires, à défendre nos valeurs, à bousculer nos certitudes, à célébrer notre singularité... Je formule le voeu que cette 25e édition soit un hommage d'inspiration, de fraternité et de professionnalisation pour toute la jeunesse cinématographique africaine ».

Le choix du thème, « Nouvelle vague africaine, identité culturelle et éducation par le cinéma », n'est pas fortuit. Assane Thiam a rappelé que le cinéma transcende la simple expression artistique. « Il rassemble, documente, répare, interroge, forme et surtout transmet. Il est le dépositaire de nos récits, de nos imaginaires et de notre identité commune ».

Il a salué le rôle essentiel du festival qui, depuis 24 ans, a servi de « véritable laboratoire d'excellence et de vivier pour l'Uemoa », tout en reconnaissant l'appui crucial de partenaires institutionnels comme l'Uemoa et le Conseil de l'Entente.

Cette 25e édition coïncide avec une évolution majeure du paysage institutionnel. En effet, l'Office national du cinéma de Côte d'Ivoire (Onaci) est devenu Côte d'Ivoire cinéma.

Pour le représentant de Françoise Remarck, cette réforme, voulue par le Président de la République Alassane Ouattara, est plus qu'un changement de nom. Elle est « une nouvelle étape dans la modernisation de notre écosystème culturel » et traduit la ferme volonté de l'État d'investir, de structurer et de professionnaliser l'avenir du cinéma ivoirien et sous-régional.

Faisant écho à cette ambition, la directrice générale de Côte d'Ivoire Cinéma, Johnson Lison Fall Diomandé, a rappelé la mission fondamentale du festival: « Repérer, former et révéler les nouveaux visages du cinéma dans la sous-région ». Elle a aussi réaffirmé le soutien continu de sa structure aux jeunes cinéastes : « Nous serons toujours à vos côtés sur le chemin de l'excellence et de la réalisation de vos rêves ».