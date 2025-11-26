Afrique de l'Ouest: La Côte d'Ivoire obtient 11,043 milliards de FCFA auprès des investisseurs du marché financier de l'UEMOA

Pour faire face à la couverture des besoins de financement de son budget, la Côte d'Ivoire par le biais de son Trésor Public a obtenu le mardi 25 novembre 2025 auprès des investisseurs du marché financier de l'UEMOA la somme de 11,043 milliards FCFA à l'issue de son émission d'adjudication de bons assimilables du trésor (BAT) de durée 28 jours.

L'émetteur avait mis en adjudication 30 milliards de FCFA et a reçu des investisseurs des soumissions globales de 97,043 milliards de FCFA. Ce qui donne un taux de couverture du montant mis en adjudication par les soumissions de 323,48%.

Le montant des soumissions retenu s'élève à 11,043 milliards de FCFA et celui rejeté à 86 milliards de FCFA. Ce qui correspond à un taux d'absorption de 11,38%.

Les investisseurs dont les soumissions ont été retenues se retrouveront avec un rendement moyen pondéré de 4,53%.

Le remboursement des bons émis se fera le premier jour ouvré suivant la date d'échéance fixée au 23 décembre 2025. De leur côté, les intérêts sont payables d'avance et précomptés sur la valeur nominale des bons.