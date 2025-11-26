Afrique: Sommet Afrique - Union européenne - Le président de Business Africa, Baïdy Agne échange avec la présidente de la Berd

Le Président de Business Africa, Baïdy Agne, renforce la coopération technique et le partenariat financier avec la Présidente de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (Berd), Mme Odile Renaud-Basso. Selon un communiqué de presse, M. Agne a tenu une réunion de travail avec la Présidente de la Berd le 25 novembre 2025, à Luanda (Angola), dans le cadre du Sommet Afrique - Union européenne.

Cette rencontre, renseigne le document, avait pour but de permettre au secteur privé africain de mieux bénéficier des concours financiers et de l'accompagnement technique de la Berd.

Selon la même source, une présence plus significative de la Berd en Afrique va permettre de renforcer l'écosystème financier existant pour accroître les investissements du secteur privé africain ; de diversifier les instruments de financements adaptés aux besoins de croissance, d'exportation et de restructuration des entreprises africaines ; de promouvoir des alliances stratégiques de partenariat d'affaires avec le secteur privé européen ; de générer plus de valeur ajoutée dans la coopération économique et financière entre l'Afrique et l'Union européenne.

La Berd accorde également une priorité aux opportunités d'investissements et au «Global Gateway Strategy » dans les domaines des énergies renouvelables, du numérique, de l'agriculture durable et de l'inclusion financière.