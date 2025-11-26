Addis Ababa — Le commissaire adjoint de la Commission des investissements éthiopienne, Dagato Kumbe, a annoncé que le pays avait accordé des licences d'investissement à 525 investisseurs étrangers au cours du seul exercice fiscal 2017, représentant un capital total de 4 milliards de dollars américains.

Le commissaire adjoint a souligné la nette augmentation de l'intérêt, déclarant : « L'intérêt des investisseurs étrangers pour les investissements directs étrangers en Éthiopie a récemment augmenté. »

M. Dagato a souligné la croissance d'une année sur l'autre pour mettre en évidence cette tendance.

« Au cours de l'exercice fiscal éthiopien 2016, 326 investisseurs sont venus en Éthiopie. Cependant, en 2017 (exercice fiscal éthiopien), quelque 525 investisseurs ont obtenu des licences pour investir en Éthiopie, ce qui représente une augmentation significative. »

La hausse des flux d'IDE est principalement attribuée au programme de réforme économique nationale du pays.

M. Dagato a expliqué que cette réforme vise à stimuler les IDE et à soutenir la croissance économique, grâce à une approche à deux volets.

Tout d'abord, il a souligné les efforts déployés par la commission pour promouvoir activement le pays.

« Un travail de promotion est en cours afin de garantir que les options d'investissement en Éthiopie soient correctement identifiées et connues. Une promotion ciblée est mise en oeuvre. »

Deuxièmement, il a détaillé la nature globale de la réforme.

« Diverses réformes macroéconomiques ont été entreprises. Par exemple, plusieurs secteurs ont été libéralisés. De nouveaux secteurs, notamment les institutions financières, ont été ouverts aux investisseurs étrangers. »

M. Dagato a également affirmé que les lacunes procédurales et juridiques qui n'étaient pas propices à l'investissement ont été identifiées grâce à des études, puis corrigées.

Ces mesures, associées à l'évolution du système de gestion des devises étrangères vers une structure plus orientée vers le marché, ont créé un environnement favorable à l'investissement et au commerce, stimulant la participation du secteur privé.

Les résultats positifs de la réforme font écho à une récente déclaration de Fitsum Assefa, ministre de la Planification et du Développement, qui a souligné que, malgré les défis, l'économie éthiopienne a réussi à atteindre une croissance significative grâce à la mise en oeuvre de la réforme économique nationale.