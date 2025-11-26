Ethiopie: Une stratégie axée sur la productivité du café stimule une croissance tangible des exportations

Addis Ababa — Les principaux exportateurs de café indiquent que l'accent renouvelé mis par le gouvernement sur la productivité et les récentes réformes politiques génèrent des améliorations concrètes dans les recettes d'exportation du secteur.

Ces remarques ont été faites lors d'une cérémonie organisée par l'Autorité éthiopienne du café et du thé afin d'honorer les parties prenantes qui ont joué un rôle essentiel dans la réalisation des objectifs de performance du secteur pour l'exercice fiscal 2017 en Éthiopie.

S'exprimant lors de cet événement, le PDG Abdella de SA Bagresh Coffee Exporters a souligné la revitalisation significative du commerce à la suite des réformes nationales.

Abdella, dont l'entreprise a été reconnue pour sa contribution substantielle au volume et aux recettes des exportations, a souligné que les mesures correctives prises par le gouvernement portaient leurs fruits.

Il a notamment souligné que les ajustements politiques introduits par la Banque nationale avaient stimulé les performances du secteur.

Abdella a également salué la surveillance et le soutien constants de l'Autorité du café et du thé, qu'il a qualifiés de facteurs clés permettant aux exportateurs de fournir du café éthiopien de haute qualité au marché mondial.

« À la suite des réformes nationales, nous avons assisté à une revitalisation significative du secteur du café. Les ajustements politiques apportés par la Banque nationale, en particulier, ont considérablement amélioré nos performances. De plus, le suivi et le soutien constants de l'Autorité du café et du thé ont joué un rôle déterminant en nous permettant de fournir du café éthiopien de haute qualité au marché mondial, ce qui s'est traduit par une augmentation des volumes et des revenus. »

Feleke Tadese, directeur général adjoint chargé de l'agriculture chez MIDROC Investment Group, a décrit cette reconnaissance comme une forte motivation pour poursuivre l'excellence.

Il a souligné que les initiatives prises par le gouvernement pour rajeunir les caféiers vieillissants et planter de nouveaux jeunes arbres donnent déjà des résultats efficaces.

Feleke a également fait remarquer que les récentes réformes macroéconomiques du pays ont contribué à encourager davantage d'entreprises à se tourner vers le marché de l'exportation.

L'impact positif de la valeur ajoutée a également été un thème central.

« Cette reconnaissance est pour nous une puissante source de motivation pour obtenir des résultats encore meilleurs. Les efforts du gouvernement pour garantir la productivité, en particulier l'initiative visant à rajeunir les vieux caféiers et à planter de nouveaux plants, portent leurs fruits. De plus, les récentes réformes macroéconomiques ont joué un rôle majeur en encourageant davantage d'entreprises à se tourner vers le secteur de l'exportation. »

Esset Barega, directrice d'Esset Coffee, a attribué le succès de son entreprise aux politiques gouvernementales qui encouragent la transformation du café avant son exportation.

Elle a réaffirmé son engagement à contribuer à la réalisation des objectifs futurs du pays.

« En fournissant du café à valeur ajoutée au marché, nous avons pu enregistrer des performances efficaces. Les réformes politiques et les mesures incitatives mises en place par le gouvernement ont largement contribué à la croissance de notre entreprise. À l'avenir, nous nous engageons à jouer notre rôle pour aider le pays à atteindre les objectifs ambitieux fixés pour le secteur. »

Partageant ce sentiment, Bisrat Belay, fondateur et propriétaire de Chaka Coffee, a déclaré que l'entreprise avait directement bénéficié des mesures incitatives destinées aux exportateurs à valeur ajoutée.

« J'ai directement bénéficié des mesures incitatives mises en place par le gouvernement pour ceux d'entre nous qui ajoutent de la valeur à leur café avant l'exportation. Je suis déterminé à profiter de cette opportunité favorable pour oeuvrer à un succès encore plus grand. »

Le PDG a exprimé sa détermination à tirer parti de ces conditions favorables pour obtenir encore plus de succès dans le secteur.