Afrique de l'Est: Le Soudan participe à la Conférence internationale sur les écoles sûres à Nairobi

Le Ministère de Renseignement et de l'Éducation Nationale a participé aux travaux de la cinquième Conférence internationale sur les écoles sûres qui s'est tenue dans la capitale kenyane, Nairobi, organisée par le Marché commun de l'Afrique orientale et australe (COMESA) et à laquelle ont assisté de nombreuses organisations des Nations Unies et régionales.

Dans son discours devant la conférence, la directrice du Centre pour la petite enfance du ministère, Dr Hala Khalafalla, a remercié le Kenya d'accueillir cette conférence, soulignant son importance, notamment parce qu'elle traite la sécurité de l'éducation, des écoles et de la protection des enfants à un moment crucial pour le Soudan dans le domaine de l'éducation.

Dr Hala a évoqué les destructions qui ont affecté les établissements d'enseignement et le déplacement des élèves, causés par les milices rebelles.

Elle a salué les organisations des Nations Unies qui ont oeuvré pour soutenir l'éducation pour poursuivre le processus éducatif malgré les défis rencontrés le ministère, et a appelé les organisations et les donateurs à continuer et à accroître leur soutien jusqu'à ce que le processus éducatif au Soudan se stabilise.

Dr Hala a demandé aux donateurs de soutenir les programmes destinés à l'enfance, soulignant que les milices avaient commis des atrocités à El Fasher, déplacé des enfants et tué des mères.

Elle a également demandé aux organisations de soutenir la formation des enseignants à l'intérieur et à l'extérieur du pays pour échanger des expériences et s'informer sur les expériences des pays qui ont connu la même situation que le Soudan.

L'intervention du Soudan lors de la conférence a suscité un vif intérêt parmi les participants.

Il convient de noter que la conférence se poursuivra jusqu'à demain jeudi avec une séance de clôture au cours de laquelle les recommandations et les décisions seront présentées.