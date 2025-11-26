Soudan: Ambassadeur El-Siddeq présente le discours du pays devant la 34e Assemblée Générale de l'OMI à Londres

26 Novembre 2025
Sudan News Agency (Khartoum)

L'ambassadeur Babiker Al-Siddeq Mohamed Al-Amin, chef de la mission de l'ambassade du Soudan à Londres et représentant permanent du Soudan auprès de l'Organisation maritime internationale, a présenté mardi à Londres le discours du Soudan devant la 34e Assemblée générale de l'Organisation.

L'ambassadeur a précisé que le gouvernement du Soudan poursuivait ses efforts pour garantir la sécurité, la stabilité et l'efficacité du fonctionnement des ports du pays pour l'intérêt du peuple soudanais et les populations des pays voisins. Il a fait allusion à ce propos à la reprise des exportations de pétrole de la République du Soudan du Sud via les ports du Soudan.

Il a déclaré que malgré la guerre qui a été imposée au pays, le Soudan exerce son autorité et sa souveraineté sur ses côtes de la mer Rouge, qui s'étendent sur plus de 700 kilomètres, et sur ses eaux territoriales, et contribue à sécuriser la navigation dans la mer Rouge, qui est l'une des voies commerciales internationales les plus importantes.

Il a fait allusion à l'attaque terroriste désespérée menée sur le port de Port Soudan en mai dernier, derrière laquelle se cache le soutien régional de la milice terroriste, dont le monde entier connaît désormais son implication et sa responsabilité dans la guerre contre le Soudan, État, peuple et des infrastructures, en faisant allusion au régime d'Abou Dhabi. Il a appelé l'Assemblée à condamner ce crime terroriste, ainsi que tous les crimes commis par la milice et ses soutiens contre les Soudanais.

