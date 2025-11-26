Guinée Bissau: Tirs d'armes à feu à Bissau dans le périmètre du palais, exfiltration du président Umaro Emballo

Comme l'avait révélé Confidentiel Afrique dans son édition du 25 novembre, un profond malaise s'est emparé hier nuit au niveau du haut etablishment militaire à Bissau.

Selon des informations exclusives obtenues par Confidentiel Afrique, au sortir de ce « conclave » tenu au palais présidentiel dans l'après- midi sur convocation du président sortant Umaro Sissoco Emballo , trois généraux ont pris leur décision de ne pas se soumettre au projet de confiscation du verdict du vote populaire au terme du double scrutin électoral dont les tendances sont largement favorables au candidat Fernando DIAS DA COSTA. Confidentiel Afrique l'écrivait hier en indiquant que Emballo savait qu'il avait perdu cette élection présidentielle et ne comptait pas abdiquer. Au prix d'un séjour « suspect » à Bissau du général guinéen Sékouba Konaté dont la présence revêt des zones d'ombre.

Selon des sources sécuritaires sur place, des tirs ont crépité dans le centre- ville de Bissau au périmètre du bâtiment abritant la Commission électorale nationale et il ya quelques minutes aux environs du palais présidentiel. Confidentiel Afrique a appris dans la foulée que le président Umaro Sissoco Emballo s'est réfugié dans un endroit sûr en attendant son exfiltration du territoire national. Selon des informations exclusives de Confidentiel Afrique, le président français Emmanuel Macron a câblé l'ambassadeur de France à Bissau pour prendre des nouvelles de la situation qui prévaut en ce moment à Bissau.