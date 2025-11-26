Guinée Bissau: Des tirs entendus près du palais présidentiel

26 Novembre 2025
Radio France Internationale

Des tirs ont été entendus, mercredi 26 novembre 2025, en milieu de journée près du palais présidentiel de Guinée-Bissau, aux abords duquel des passants fuyaient pour se mettre à l'abri, ont constaté des journalistes de l'AFP, alors que le pays attend les résultats des élections présidentielle et législatives organisées dimanche 23 novembre. Ces tirs ont pour le moment cessé.

Il y a un peu plus d'une heure, nos confrères de Jeune Afrique annoncent sur leur site que Umaru Sissoco Embalo, les a lui-même contactés. Le président sortant de la Guinée-Bissau explique avoir été arrêté dans son bureau du palais présidentiel, vers midi (TU).

Il affirme que son ministre de l'Intérieur, Botché Candé, a également été mis aux arrêts, ainsi que les plus hauts responsables militaires : le chef d'état-major général des armées et son adjoint, les généraux Biague Na Ntan et Mamadou Touré.

Toujours selon Jeune Afrique, le président Embalo assure ne pas avoir subi de violence et accuse le chef d'état-major de l'armée de Terre d'être l'auteur du coup d'État.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

De leur côté, RFI et l'AFP confirment que des tirs nourris ont été entendus ce matin dans la capitale, aux abords de la présidence et de la Commission électorale.

La situation est désormais calme, et de nombreux éléments de la Garde présidentielle occupent les voies stratégiques menant au palais.

Mais le président Embalo reste introuvable.

Ces événements surviennent après les élections présidentielle et législatives de dimanche 23 novembre, où le président sortant était donné favori.

Alors que les résultats officiels sont attendus demain, jeudi 27 novembre, Embalo et son concurrent Fernando Dias da Costa ont, dès hier, tous deux revendiqué la victoire.

La précédente présidentielle, en 2019, avait débouché sur plusieurs mois de crise post-électorale, M. Embalo et son adversaire M. Pereira revendiquant tous deux la victoire.

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.