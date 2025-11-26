Congo-Kinshasa: Après une nouvelle Attaque de la milice Mobondo, des familles déposent des corps au ministère de l'Intérieur

Dans l'ouest de la RDC, la tension reste vive. Dans le village de Nkana, territoire de Kwamouth, à la limite de la commune kinoise de Maluku, le bilan des violences attribuées aux miliciens Mobondo a été revu à la hausse. Après l'attaque menée dimanche 23 novembre, de nouveaux corps ont été découverts lundi et mardi 25 novembre dans une forêt voisine. On compte désormais vingt-et-un civils tués.

En RDC, cette situation a provoqué une onde de choc au sein de la communauté teke. Lundi 24 novembre, fait inhabituel : quatre corps ont été acheminés jusqu'à Kinshasa et déposés directement au cabinet du ministre de l'Intérieur. Les familles dénoncent ce qu'elles considèrent comme une inaction du gouvernement.

Deux hommes, deux femmes, certains tués à la machette et tous transportés dans un minibus, étendus les uns à côté des autres. À l'intérieur du véhicule, des membres de la communauté teke, accompagnés de proches des victimes.

« Nous sommes abandonnés »

Le cortège se rend d'abord au ministère de la Défense. Message sans détour : « nous sommes abandonnés, voici les conséquences de l'insécurité dans notre région », explique à RFI une des personnes qui étaient à bord du véhicule.

Aucun responsable ne les reçoit. Le minibus est alors redirigé vers le ministère de l'Intérieur, toujours avec les corps à bord. Cette fois, la délégation est entendue. Les représentants rappellent que ces attaques durent depuis quatre ans et exigent une implication plus forte de l'État. Les corps seront finalement conduits à la morgue.

Les attaques continuent

Sur le terrain, les attaques se poursuivent encore ce mercredi matin, notamment dans le village de Mpuki-Nsele, dans la commune de Maluku.

Depuis juin 2022, une opération militaire baptisée Ngemba est menée contre les miliciens Mobondo, nés d'un conflit communautaire.

Mais ces groupes se renforcent à certains endroits, ciblent des postes de police et récupèrent des armes, augmentant ainsi leurs capacités.