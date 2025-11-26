Maroc: Participation de l'USFP à Malte à la réunion du Conseil de l'IS

26 Novembre 2025
Libération (Casablanca)

L'USFP participera aux travaux du Conseil de l'Internationale socialiste, prévus du 27 au 30 novembre à Malte.

La délégation ittihadie est composée de Khaoula Lachguar, membre du Bureau politique, vice-présidente de l'IS et coordinatrice de la commission des relations extérieures au sein du parti, d'Aïcha El Gorji, membre du BP et du Groupe socialiste-Opposition ittihadie, du Dr Machij El Karkri, membre du BP et de la commission de la déontologie à l'IS et responsable des relations extérieures avec les pays d'Amérique latine et d'Afrique, ainsi que de Hanane Rihab, membre du BP et présidente de l'OFI.

L'ordre du jour du Conseil de l'IS comporte les réunions des commissions de la Méditerranée, de la déontologie, de la parité, de l'Internationale socialiste des femmes. A noter que d'autres points seront examinés lors de cette réunion.

