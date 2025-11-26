Le projet des écoles champêtres, financé par l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, a été lancé, mardi, dans plusieurs localités du gouvernorat d'Al Qods, dans le cadre de la campagne actuelle de récolte des olives, avec pour objectif de promouvoir la filière oléicole et de renforcer sa productivité.

Lancée en partenariat avec le ministère des Affaires d'Al Qods, le ministère palestinien de l'Agriculture et le gouvernorat d'Al Qods, cette initiative cible sept écoles champêtres dans les villages de Biddu, Al Jib, Beit Ijza, Beit Sourik, Hazma, Jabaa et Abu Dis.

Ainsi, les équipements agricoles nécessaires ont été remis à des agriculteurs afin de les utiliser tout au long de l'année pour protéger leurs terres et accroître leur production.

Le projet lancé dans la localité de Biddu au nord-ouest d'Al Qods, ambitionne de renforcer les capacités des agriculteurs, à travers un apprentissage pratique sur la gestion notamment des cultures, des sols, de l'eau et la sélection des semences. Il encourage aussi l'analyse des problématiques agricoles à l'échelle locale et la conception de programmes pédagogiques adaptés à chaque zone.

A cette occasion, la responsable du dossier des écoles champêtres dans le gouvernorat d'Al Qods, Dr. Tahani Laouzi a souligné que le lancement de ce projet dans les terres du nord-ouest de la Ville Sainte s'inscrit dans le cadre des efforts conjoints menés par le gouvernorat, l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif et la direction de l'Agriculture d'Al Qods, en vue de venir en aide aux agriculteurs et de renforcer leur résilience.

Pour sa part, le président de la municipalité de Biddu, Salem Abou Eid, a expliqué que l'importance de ces écoles champêtres inaugurées aujourd'hui réside dans le fait qu'elles constituent une étape essentielle pour consolider la résilience des habitants de la région.

De son côté, l'agriculteur Abdelkarim Badwane, originaire de Biddu, a relevé que ce projet est susceptible de contribuer à l'amélioration de la production des arbres, notant qu'il s'agit de "notre première expérience, et nous souhaitons réaliser une meilleure récolte dans les années à venir".

Quant au président du conseil rural de Beit Ijza, Mohammed Marii, a mis en avant l'importante de cette initiative pour l'agriculteur palestinien, en ce sens qu'elle contribue à améliorer la qualité, à former les agriculteurs aux méthodes agricoles modernes et à bénéficier des expertises en la matière.

Dans la même veine, le président de la municipalité de Beit Sourik, Medhat Al-Jammal, a insisté sur l'importance de ce projet pour les agriculteurs, notamment dans les localités du nord-ouest de la Ville Sainte, qui ont toujours constitué un grenier alimentaire pour la région d'Al Qods, exprimant sa profonde gratitude à l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif pour cette initiative louable qui offre un réel appui aux agriculteurs, ce qui aura un impact significatif sur leur capacité à prendre soin de l'olivier et à améliorer sa productivité.

Abondant dans le même sens, l'agriculteur Mohammed Abdelkarim Abou Ismaïl, de Beit Sourik, a exprimé ses vifs remerciements au Royaume du Maroc pour cette initiative, faisant part de son espoir de voir ce soutien se poursuivre dans les prochaines années afin d'encourager et de motiver les agriculteurs, en veillant à répondre à leurs besoins.

Dans la même lignée, l'agricultrice Manal Abou Diyya, du village d'Al Jib, a mis l'accent sur le besoin urgent de ces équipements fournis aux agriculteurs, saluant cette initiative à même de "nous aider à améliorer la qualité de notre production dans les années à venir".