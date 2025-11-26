Le Maroc érige la sécurité et la stabilité de la région du Sahel, non seulement en une priorité régionale, mais aussi en un enjeu stratégique pour l'ensemble de l'Afrique, a affirmé, mardi à Nouakchott, le député Hassan Benomar, membre de la Section parlementaire nationale auprès de l'Assemblée Parlementaire de la Francophonie (APF).

S'exprimant à l'ouverture des travaux d'une conférence, organisée par l'Assemblée nationale mauritanienne sous thème "Les parlements face aux enjeux de la paix et de la sécurité en Afrique", M. Benomar a indiqué que le Maroc, conformément aux Hautes Orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, adopte une approche multidimensionnelle à l'égard de la région du Sahel, basée sur trois axes complémentaires.

Le premier axe, selon le député, consiste en un "pilier sécuritaire solide" fondé sur une coopération efficace avec plusieurs pays du Sahel dans les domaines de l'échange d'informations sécuritaires, de la formation et du renforcement des capacités des forces de sécurité, outre la coordination opérationnelle dans la lutte contre le terrorisme.

S'agissant du deuxième axe, il concerne la "lutte contre l'extrémisme", notamment à travers le rôle joué par l'Institut Mohammed VI de Formation des Imams Mourchidine et Mourchidat dans la diffusion de l'Islam du juste-milieu et de la modération ancré dans l'histoire et dans la protection des sociétés contre les discours extrémistes.

Pour ce qui est du troisième axe, ajoute M. Benomar, il concerne "l'engagement économique et humanitaire infaillible" du Royaume, qui se reflète dans ses contributions au développement du Sahel "via une coopération structurelle, pragmatique et durable couvrant des secteurs vitaux tels que l'agriculture, les infrastructures hydrauliques et la formation", notant que grâce à cette vision, le Maroc demeure un partenaire fiable, constant et profondément convaincu du développement de la région du Sahel.

D'autre part, M. Benomar a souligné que cette conférence, organisée en coopération avec l'Assemblée parlementaire de la Francophonie, témoigne du rôle pivot dévolu aux parlements, estimant que ces derniers ne peuvent rester de simples observateurs extérieurs des crises du Sahel, mais doivent être des acteurs essentiels du changement".

Dans ce contexte, il a recommandé d'harmoniser les législations, notant qu'une législation harmonisée entre les pays du Sahel et leurs partenaires constitue un outil puissant pour lutter contre les réseaux criminels.

Aussi, a-t-il appelé au renforcement des politiques d'inclusion, en particulier pour les jeunes et les femmes, ainsi qu'à la consolidation du contrôle parlementaire de façon à garantir la transparence, l'efficacité et l'exemplarité dans l'action publique, en particulier dans des secteurs sensibles tels que la sécurité, la gestion des ressources et les programmes de développement territorial.

En unissant les efforts, en renforçant la coopération parlementaire et en plaçant l'humain au coeur des priorités, nous pouvons redonner à la région du Sahel son rôle stratégique en tant que pont pour la paix, les échanges et la prospérité, a-t-il conclu.

Les travaux de cette conférence de deux jours, à laquelle participent des représentants des parlements du Sénégal, du Tchad et de la République Démocratique du Congo, ainsi qu'une délégation du Secrétariat général de l'APF et plusieurs experts, abordent de nombreux thèmes, dont "la situation sécuritaire dans la région du Sahel et en Afrique de l'Ouest", "Les initiatives locales de prévention des conflits" et "le rôle des parlementaires dans la promotion de la paix et de la sécurité".