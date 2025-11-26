Maroc: Jamal Sellami honoré à l'occasion du 75ème anniversaire de la Fédération jordanienne de football

Une cérémonie d'hommage, présidée mardi à Amman par le Prince héritier de Jordanie, Al Hussein Ibn Abdallah II, a honoré plusieurs joueurs, entraîneurs, dont le technicien marocain Jamal Sellami, ainsi que des influenceurs et institutions partenaires, pour leur contribution à l'essor du football jordanien.

Organisée par la Fédération jordanienne de football à l'occasion de son jubilé de diamant (75 ans), cette cérémonie a été rehaussée par la présence notamment du Prince Ali Ben Al-Hussein, président de la Fédération jordanienne de football, de l'ambassadeur du Royaume du Maroc en Jordanie, Fouad Akhrif, du président de la FIFA, Gianni Infantino, ainsi que de représentants d'autres fédérations sportives étrangères.

L'événement a été marqué également par la projection d'une capsule intitulée "De l'ombre du rêve aux lumières de la gloire", retraçant l'évolution du football jordanien depuis 1923 jusqu'à la qualification historique pour la Coupe du monde 2026, ainsi que par la présentation d'une oeuvre musicale célébrant cet exploit sportif.

La cérémonie a aussi été l'occasion de dévoiler le nouveau trophée du championnat jordanien professionnel, conçu par des artisans locaux et orné de motifs inspirés du patrimoine local.

Par ailleurs, les responsables de la Fédération ont présenté les axes de la stratégie du football jordanien à l'horizon 2029, articulée autour de quatre priorités, à savoir l'amélioration technique, l'autonomisation et le développement, les infrastructures et l'engagement social.