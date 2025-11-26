Burkina Faso: Confédération des États du Sahel - Les Ministres des Affaires étrangères rendent compte de leurs travaux au Capitaine Ibrahim TRAORÉ

26 Novembre 2025
Sidwaya (Ouagadougou)

Le Président du Faso, Chef de l'État, Son Excellence le Capitaine Ibrahim TRAORÉ a reçu en audience, ce mercredi 26 novembre 2025, en fin de matinée, les Ministres chargés des Affaires étrangères de la Confédération des États du Sahel.

Conduite par le Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale de la République du Mali, M. Abdoulaye DIOP, la délégation a fait le point de la réunion préparatoire du prochain sommet des Chefs d'État de la Confédération AES, ouverte ce mercredi 26 novembre à Ouagadougou.

« Ces travaux se situent dans le cadre de la préparation de la deuxième réunion du Collège des Chefs d'État de la Confédération qui doit se tenir les 22 et 23 décembre prochains à Bamako », indique M. DIOP à l'issue de l'audience avec le Chef de l'État.

Cette audience a été également une occasion pour les Ministres de rendre compte au Président du Faso de la mise en œuvre de la feuille de route de la Confédération de l'AES dans les trois piliers que sont la défense, la diplomatie, et le développement.

Selon le Ministre Abdoulaye DIOP, sur le volet diplomatie, « le travail a consisté essentiellement à faire en sorte que la Confédération AES parle d'une seule voix sous la direction de nos Chefs d'État et puisse travailler à asseoir une grande reconnaissance de la Confédération des États du Sahel au plan régional et international ».

Il souligne que le Président du Faso, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ a encouragé les Ministres chargés des Affaires étrangères à poursuivre l'œuvre engagée, à relever les défis, afin que des actes concrets puissent être posés pour répondre aux aspirations des peuples du Sahel.

Direction de la communication de la Présidence du Faso

Lire l'article original sur Sidwaya.

