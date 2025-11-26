Togo: La CDPA repart en campagne, plus exigeante et plus structurée

L'une des plus anciennes formations de l'opposition, la Convention démocratique des peuples africains (CDPA), annonce son retour sur la scène politique avec une orientation stratégique profondément revue. Réunis mercredi, ses responsables ont présenté une doctrine repensée articulée autour d'un principe central : unité avec méthode, sans dilution.

Après plusieurs années de recul relatif et de remises en question internes, la CDPA se dit prête à entamer « une nouvelle ère » marquée par la reconstruction du parti, sa modernisation et un engagement renouvelé aux côtés des citoyens.

Le parti assure entamer un travail de fond pour se repositionner comme une force d'opposition sérieuse, structurée et crédible.

Dans un paysage politique où les coalitions se font et se défont, la CDPA entend désormais adopter une approche sélective et méthodique.

« Les alliances en cours et à venir seront fondées sur une vision partagée, des engagements écrits et un suivi rigoureux », indiquent les responsables du parti.

Le mot d'ordre : coopérer, mais sans compromettre l'identité et la ligne politique du mouvement.

Outre les alliances politiques, la CDPA souhaite resserrer ses liens avec la société civile patriote, les syndicats engagés pour la défense des travailleurs, les mouvements citoyens et une jeunesse de plus en plus mobilisée autour des enjeux démocratiques.

L'objectif est de bâtir un front social et citoyen structuré, capable de porter les aspirations au changement.

La CDPA affirme vouloir renouer avec son ADN : demeurer une force politique populaire, crédible, et capable d'incarner l'alternative démocratique attendue par une partie de la population.

Un retour aux sources qui fait explicitement référence au mouvement du 5 octobre 1990, symbole d'une mobilisation historique pour les libertés et le pluralisme.

Un leadership déterminé

Pour Brigitte Adjamagbo-Johnson, secrétaire générale du parti, le moment est crucial :

« La CDPA se refonde, le parti se renouvelle et se remet en mouvement. Nous avons conscience de nos erreurs et de nos faiblesses, mais nous avons aussi la force de les corriger. Le moment politique est difficile, mais une opportunité existe. »

Elle assure que la CDPA sera prête : « avec une organisation renforcée, une parole claire et un engagement total au service du peuple togolais ».

Le parti mise particulièrement sur l'énergie d'une « jeunesse qui se réveille » et sur une société civile « qui bouge », convaincu que le besoin de changement est immense.