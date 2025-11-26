Togo: La gendarmerie frappe fort à Kpalimé

26 Novembre 2025
Togonews (Lomé)

La gendarmerie a réalisé un coup de filet spectaculaire dans la commune de Kloto 1, à Kpalimé, rapporte Le Messager dans son édition de mercredi.

Entre le 17 et le 18 novembre, une patrouille a interpellé un individu suspect. La perquisition de son domicile a révélé une cargaison impressionnante de cannabis méticuleusement conditionné et destinée, selon les premières informations, à être acheminée vers des pays voisins.

Au total, 1,5 tonne a été saisie, une quantité exceptionnelle qui confirme l'ampleur du trafic dans la zone. Cette opération marque l'une des plus importantes saisies réalisées récemment dans la région et témoigne du renforcement des actions de la gendarmerie contre les réseaux de stupéfiants. Selon Le Messager, l'enquête se poursuit pour identifier d'éventuels complices et remonter la filière.

