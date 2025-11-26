Togo: Le digital, nouvelle arme des PME togolaises

26 Novembre 2025
Togonews (Lomé)

Les responsables de Petites et Moyennes Entreprises (PME) de la région septentrionale participent depuis mardi à Kara à une session de formation consacrée à l'usage des outils numériques dans la gestion de leurs activités.

Organisée par la Chambre de commerce et d'industrie du Togo (CCI-Togo) avec l'appui du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), cette initiative vise à renforcer les compétences des entrepreneurs et à les accompagner dans leur transition digitale.

Pendant trois jours, les participants seront outillés sur les bonnes pratiques de la transformation numérique, l'utilisation d'outils technologiques essentiels, ainsi que sur les moyens d'améliorer l'efficacité opérationnelle de leurs entreprises.

Dans les villes de l'intérieur du pays, très peu de PME intègrent encore les nouvelles technologies dans leurs activités quotidiennes. Ce déficit freine leur compétitivité et limite leur capacité à s'adapter aux exigences du marché.

Pour la CCI-Togo, cette formation s'inscrit dans une dynamique nationale visant à moderniser le secteur privé, accroître la productivité des entreprises et leur permettre de jouer pleinement leur rôle dans la croissance économique du pays.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2025 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.