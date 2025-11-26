Togo: Le Sénat prêt pour son premier grand test budgétaire

Le Sénat, nouvellement créé, a mis en place ses commissions permanentes.

Celle des finances et du développement économique est présidée par l'ancien ministre de l'Économie et des Finances, Adji Otèth Ayassor.

Conformément au principe de navette parlementaire, elle aura la mission d'examiner le projet de loi de finances avant son adoption.

'Il faut que nous soyons prêts pour analyser le budget, car c'est un travail volumineux et très technique, surtout que c'est la première fois que nous allons nous y atteler', a déclaré le président du Sénat, Barry Moussa Barqué, soulignant le caractère inédit de l'exercice pour l'institution.

Voici la liste des commissions et leurs présidents

Commission des finances et du développement économique

Président : Adji Otèth Ayassor

Commission des droits de l'homme, de la santé, de la population et de l'action sociale

Président : Joseph Kokou Koffigoh

Commission de l'éducation, de la communication et du développement socioculturel

Présidente : Kafui Kpégba

Commission agropastorale, de l'aménagement du territoire, de l'environnement, des changements climatiques et du développement local

Président : Mendi Lamboni

Commission de la défense et de la sécurité

Président : Gal Tassanti Djato

Avec ces structures désormais opérationnelles, le Sénat entend aborder avec rigueur et efficacité son premier grand test institutionnel : l'examen du budget de l'État pour 2026.