Sénégal: Darou Khoudoss - Un douanier meurt percuté par un camion lors d'un contrôle

Darou Khoudoss — Un douanier a perdu la vie dans la nuit du mardi à mercredi, après avoir été percuté par un camion, lors d'un contrôle à Darou Khoudoss, dans le département de Tivaouane (ouest), a appris l'APS d'une source sécuritaire.

Selon cette source, le conducteur du camion, non encore identifié, aurait foncé sur des douaniers exerçant des contrôles à hauteur du parking des camions des Industries chimiques du Sénégal, heurtant mortellement l'un d'eux, vers 00 h 45.

Le camionneur aurait roulé à vive allure en direction des agents des douanes, après qu'il lui a été intimé l'ordre de s'arrêter. Après avoir percuté l'un d'entre eux, il a pris la fuite.

Le conducteur du camion est jusque-là introuvable.

La victime, native de Thiès (ouest) et âgée de 45 ans, est mariée à deux femmes et père de six enfants. Il était en service au groupement polyvalent de recherches, un service des douanes.

Informés, les gendarmes de la brigade territoriale de Mboro (ouest) se sont immédiatement rendus sur les lieux pour procéder au constat d'usage.

Une enquête a été ouverte pour retrouver le conducteur du camion et élucider les circonstances du drame.

La semaine dernière, le maire de Darou Khoudoss, Magor Kane, a publié un arrêté interdisant la circulation des camions entre la ville chef-lieu de commune et les villages de Keur Bakary, Ndong et Santhiou Ndong.

Il a invoqué des risques élevés d'accidents et des désagréments récurrents, que les véhicules visés par l'arrêté municipal peuvent engendrer.

Tout contrevenant à cette mesure entrée en vigueur mercredi 19 novembre s'expose à une amende, selon le maire.