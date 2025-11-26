Sénégal: Business Africa mise sur un accompagnement technique de la BERD

26 Novembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le président de Business Africa, Baïdy Agne, a eu une réunion de travail avec la présidente de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), Odile Renaud-Basso, mardi, dans l'optique de permettre au secteur privé africain de mieux bénéficier des concours financiers et de l'accompagnement technique de cette banque multilatérale de développement.

La réunion de travail entre M. Agne et la présidente de la BERD s'est tenue à Luanda, en Angola, dans le cadre du sommet Afrique-Union européenne, indique un communiqué transmis à l'APS.

"Cette rencontre avait pour but de permettre au secteur privé africain de mieux bénéficier des concours financiers et de l'accompagnement technique de la BERD", ajoute-t-il.

Il a souligné qu'une présence plus significative de la BERD en Afrique va permettre de renforcer l'écosystème financier existant pour accroître les investissements du secteur privé africain.

Cette perspective devrait aussi permettre de diversifier les instruments de financements adaptés aux besoins de croissance, d'exportation et de restructuration des entreprises africaines, mais aussi de promouvoir des alliances stratégiques de partenariat d'affaires avec le secteur privé européen.

Selon le communiqué, une présence plus importante de la BERD en Afrique peut aussi contribuer à générer plus de valeur ajoutée dans la coopération économique et financière entre l'Afrique et l'Union européenne.

La BERD accorde également une priorité aux opportunités d'investissements et au "Global Gateway Strategy", la stratégie de l'Union européenne visant à développer des liens intelligents, propres et sûrs dans les domaines du numérique, de l'énergie et des transports, en plus de renforcer les systèmes de santé, d'éducation et de recherche dans le monde entier.

