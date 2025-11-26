Afrique: Mondial Handball - Les Lionnes défient les Hongroises, jeudi

Dakar — L'équipe nationale féminine de handball du Sénégal défie celle de la Hongrie, jeudi, en match comptant pour la première journée du 27e Championnat du monde féminin de handball qui démarre ce mercredi aux Pays-Bas et en Allemagne.

La rencontre contre l'équipe hongroise, présentée comme un outsider, se déroule dans la ville de Bois-le-Duc, aux Pays-Bas.

Les Hongroises ont terminé troisième lors du dernier championnat d'Europe, un adversaire redoutable pour les Lionnes, qui compte toutefois sur un effectif doté de joueuses expérimentées.

Les Lionnes, vice-championnes d'Afrique, vont disputer leur troisième Coupe du monde consécutive.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Après une préparation en France et un tournoi de haut niveau, les protégées du sélectionneur Yacine Messaoudi abordent leur troisième Mondial avec confiance.

Face à la Hongrie, dans la poule B, elles ont l'occasion de faire une belle entrée en matière, malgré l'absence de Soukeyna Sagna, une des artisanes de la belle performance des Lionnes lors du Championnat d'Afrique.

Soukeyna Sagna est forfait pour ce Championnat du monde, mais les Lionnes ont enregistré des renforts de taille, en l'occurrence Fatima Camara, jeune gardienne de Palente Besançon (deuxième division française), et Gnonsiane Niombla, une ancienne internationale française.

Il y a aussi Honorine Dasylva, jeune gauchère de 19 ans, évoluant actuellement à l'ASUL, en deuxième division française, comme ailière.

Après l'obstacle hongrois, les Lionnes vont affronter les Suisses samedi, pour terminer la phase de poule en se frottant aux Iraniennes le lundi 1er décembre.