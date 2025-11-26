Sénégal: Mbacké - Des enseignantes se mobilisent pour le maintien des garçons à l'école

Mbacké — Le Comité départemental des enseignantes pour la promotion de la scolarisation des filles (CDEPSCOFI) de Mbacké (centre) a organisé une randonnée pédestre, mercredi, pour sensibiliser sur la nécessité de le maintenir les garçons à l'école, une démarche visant à promouvoir une éducation inclusive.

Les données les plus récentes révèlent que le département de Mbacké compte 47 713 élèves au niveau élémentaire, dont 18 136 garçons et 29 130 filles, soit un indice de parité de 1,64 en faveur de ces dernières, qui représentent 62 % des scolarisations, a indiqué la présidente du CDEPSCOFI, Coumba Coulibaly.

Selon Mme Coulibaly, ce déséquilibre traduit une plus grande vulnérabilité des garçons face aux risques de non-scolarisation ou d'abandon scolaire.

Certains d'entre eux sont attirés par des activités économiques, d'autres se retrouvent dans la rue, a-t-elle expliqué.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'inspecteur de l'éducation et de la formation de Mbacké, Abdoulaye Oumar Kane, ainsi que plusieurs acteurs du système éducatif, ont pris part à cette randonnée pédestre organisée sur le thème "Plaidoyer pour une éducation inclusive : tous les enfants à l'école, focus sur le maintien des garçons".

Elle a souligné que le département de Mbacké fait face à des "difficultés majeures" pour garantir une éducation pleinement inclusive, malgré les efforts fournis par l'État et ses partenaires.

Selon la présidente du CDEPSCOFI, de nombreux enfants restent hors du système scolaire ou l'intègrent avec un retard, tandis que d'autres abandonnent prématurément l'école.

"L'éducation inclusive demeure un objectif non atteint et nécessite une mobilisation renforcée des familles et des acteurs", a-t-elle déclaré.

Elle a en outre signalé que le département de Mbacké se trouve confronté à des contraintes structurelles affectant la scolarisation, notamment le manque d'infrastructures scolaires et leur répartition inégale.