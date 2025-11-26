Congo-Kinshasa: Violents combats M23-FARDC à Shabunda - Au moins 10 morts, la population en fuite

Des combats violents ont éclaté depuis le mardi 25 novembre 2025 à Kirungutwe (chefferie de Burhinyi) et Kasika (chefferie de Wamuzimu), dans le territoire de Mwenga au Sud-Kivu, opposant les rebelles de l'AFC-M23 aux Forces armées de la RDC (FARDC) soutenues par les combattants Wazalendo. Ces affrontements ont causé la mort d'au moins dix civils, rapportent des sources locales concordantes.

Les populations fuient massivement leurs villages par peur d'être prises pour cible. Par ailleurs, des accusations de pillages sont portées contre les FARDC et les Wazalendo sur l'axe Kirungutwe, Kasika, Mwenga-Centre et Kamituga, aggravant la souffrance des populations locales.

Dans les foyers des combats, notamment à Kirungutwe et Kasika, les activités économiques et scolaires sont paralysées, les écoles et commerces restant fermés. Pourtant, les rebelles tentent de convaincre la population de reprendre ses activités habituelles, malgré le contexte sécuritaire très tendu.

Progression à Shabunda

Le M23 étend sa progression en territoire de Shabunda. Il a occupé le 20 novembre dernier, les villages de Kimbili et Nyalubemba à la suite d'une offensive menée contre les positions avancées des Forces armées de la RDC (FARDC) et des combattants Wazalendo. Le 16 novembre, ils avaient conquis le village de Maimingi, marquant la première incursion de la rébellion dans ce territoire, jusque-là exempt de sa présence. Ces violences représentent un nouveau pic dans le conflit entre M23 et FARDC, accentuant la crise humanitaire dans cette région déjà fragilisée par des années d'instabilité.