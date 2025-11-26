Congo-Kinshasa: Violents combats M23-FARDC à Shabunda - Au moins 10 morts, la population en fuite

26 Novembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Des combats violents ont éclaté depuis le mardi 25 novembre 2025 à Kirungutwe (chefferie de Burhinyi) et Kasika (chefferie de Wamuzimu), dans le territoire de Mwenga au Sud-Kivu, opposant les rebelles de l'AFC-M23 aux Forces armées de la RDC (FARDC) soutenues par les combattants Wazalendo. Ces affrontements ont causé la mort d'au moins dix civils, rapportent des sources locales concordantes.

Les populations fuient massivement leurs villages par peur d'être prises pour cible. Par ailleurs, des accusations de pillages sont portées contre les FARDC et les Wazalendo sur l'axe Kirungutwe, Kasika, Mwenga-Centre et Kamituga, aggravant la souffrance des populations locales.

Dans les foyers des combats, notamment à Kirungutwe et Kasika, les activités économiques et scolaires sont paralysées, les écoles et commerces restant fermés. Pourtant, les rebelles tentent de convaincre la population de reprendre ses activités habituelles, malgré le contexte sécuritaire très tendu.

Progression à Shabunda

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le M23 étend sa progression en territoire de Shabunda. Il a occupé le 20 novembre dernier, les villages de Kimbili et Nyalubemba à la suite d'une offensive menée contre les positions avancées des Forces armées de la RDC (FARDC) et des combattants Wazalendo. Le 16 novembre, ils avaient conquis le village de Maimingi, marquant la première incursion de la rébellion dans ce territoire, jusque-là exempt de sa présence. Ces violences représentent un nouveau pic dans le conflit entre M23 et FARDC, accentuant la crise humanitaire dans cette région déjà fragilisée par des années d'instabilité.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.