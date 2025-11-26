Congo-Kinshasa: Grogne au ministère des Sports - Le Directeur de cabinet appelle les manifestants au calme

26 Novembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Au lendemain de la grogne des agents du ministère des Sports, le directeur de cabinet du ministre Didier Budimbu a appelé les manifestants à la retenue.

Intervenant sur Radio Okapi, Magloire Kasongo a annoncé la tenue d'une réunion ce mercredi pour débattre de toutes les préoccupations.

Il a également révélé que les primes des agents seraient revues à la hausse et les a invités à privilégier le dialogue.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« Ce qu'il faut retenir, c'est que le ministre des Sports, Didier Budimbu, est très déterminé à améliorer les conditions de travail de ses agents. Il a déjà entamé un processus visant à revaloriser les primes, jadis modiques. Ce processus tend à la révision à la hausse des primes des agents du ministère des Sports et Loisirs. Ils doivent donc se calmer et revenir à la raison », a souligné Magloire Kasongo.

Il a également exhorté les manifestants à cultiver le sens du dialogue pour éviter une telle crise à l'avenir.

Des agents des stades des Martyrs et Tata Raphaël observent un arrêt de travail afin de réclamer le paiement de treize ans d'arriérés de primes. Pour faire entendre leurs revendications, ils ont organisé une manifestation ce mardi 25 novembre sur leur lieu de travail et aux installations du stade Tata Raphaël.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.