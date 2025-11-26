Congo-Kinshasa: Grogne au ministère des Sports - Le Directeur de cabinet appelle les manifestants au calme

Au lendemain de la grogne des agents du ministère des Sports, le directeur de cabinet du ministre Didier Budimbu a appelé les manifestants à la retenue.

Intervenant sur Radio Okapi, Magloire Kasongo a annoncé la tenue d'une réunion ce mercredi pour débattre de toutes les préoccupations.

Il a également révélé que les primes des agents seraient revues à la hausse et les a invités à privilégier le dialogue.

« Ce qu'il faut retenir, c'est que le ministre des Sports, Didier Budimbu, est très déterminé à améliorer les conditions de travail de ses agents. Il a déjà entamé un processus visant à revaloriser les primes, jadis modiques. Ce processus tend à la révision à la hausse des primes des agents du ministère des Sports et Loisirs. Ils doivent donc se calmer et revenir à la raison », a souligné Magloire Kasongo.

Il a également exhorté les manifestants à cultiver le sens du dialogue pour éviter une telle crise à l'avenir.

Des agents des stades des Martyrs et Tata Raphaël observent un arrêt de travail afin de réclamer le paiement de treize ans d'arriérés de primes. Pour faire entendre leurs revendications, ils ont organisé une manifestation ce mardi 25 novembre sur leur lieu de travail et aux installations du stade Tata Raphaël.