Congo-Kinshasa: Les FARDC et l'UPDF lancent une offensive contre les ADF à Mambasa et Irumu

Les Forces armées de la RDC (FARDC) et l'armée ougandaise (UPDF) ont lancé le week-end dernier, une offensive conjointe contre les miliciens des ADF dans les territoires de Mambasa et Irumu en Ituri. Cette opération a débuté à la suite d'une alerte signalant la présence de rebelles dans les localités de Makala et Nduye à Mambasa, ainsi que dans la zone de Kabrique à la frontière avec le territoire de Beni à Irumu.

Après des échanges de tirs, les ADF ont été dispersés dans la forêt, bien qu'un soldat ougandais ait été blessé, rapportent des sources concordantes. La population locale, inquiète de ces incursions, craint désormais d'accéder à ses champs, tandis que la MONUSCO a déployé des patrouilles à Busio dans la chefferie de Banyari Tchabi, pour sécuriser la région, après des alertes sur la présence d'ADF le week-end dernier.

Les services de sécurité restent en alerte pour protéger les civils et poursuivre les opérations contre ces groupes armés.

Cette collaboration entre les FARDC et l'UPDF vise à neutraliser les ADF et à restaurer la sécurité dans ces territoires meurtris par les attaques récurrentes de ce groupe rebelle.