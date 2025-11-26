Congo-Kinshasa: L'UNICEF annonce la fermeture de son bureau à Beni

Le chef de bureau de l'UNICEF pour les provinces du Nord-Kivu et du Maniema, Foura Sassu Madi, a annoncé mardi 25 septembre la fermeture prochaine du bureau de Beni. Cette décision a été communiquée à l'issue d'une rencontre avec le vice-gouverneur du Nord-Kivu.

Le désengagement de l'UNICEF à Beni s'explique par une crise de liquidités que traverse l'organisation au niveau des Nations Unies.

« Nous fermons l'antenne parce que, ces derniers temps, il y a eu des problèmes de financement qui nous ont contraints à réduire même le personnel. Nous avons environ 130 travailleurs à l'UNICEF dont les contrats ont dû être interrompus en raison du manque de financement pour le pays, et c'est vraiment le problème principal. »

Foura Sassu Madi précise toutefois que le bureau de Goma continuera à gérer les activités dans toute la province.

« Quand on parle de fermeture, ce n'est pas une fermeture totale, mais une restructuration interne de notre plan opérationnel. Cela signifie que seul le bureau de Goma continuera à gérer les activités et couvrira toute la province. »

Il ajoute que l'UNICEF conserve une capacité opérationnelle et logistique suffisante pour atteindre toutes les zones du Nord-Kivu et poursuivre ses actions.