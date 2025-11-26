Congo-Kinshasa: Des journalistes et influenceurs sociaux de Kisangani sensibilisés contre la désinformation

La Division provinciale de la Santé a organisé, du 25 au 26 novembre, un atelier de sensibilisation destiné aux journalistes et aux influenceurs sociaux contre la désinformation, à Kisangani (Tshopo).

Avec l'appui de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), cette activité vise à promouvoir une communication responsable afin de prévenir les actes de violence contre le personnel soignant dans cette partie du pays.

Cette initiative fait suite au drame survenu à Isangi en octobre dernier, où des agents de santé ont perdu la vie à cause de rumeurs liées à la disparition des organes génitaux masculins.

Le chef du sous-bureau de l'OMS à Kisangani, Dr Willybaard Kowengbia, a expliqué que cet atelier aborde également des thématiques telles que l'analyse des rumeurs, la vérification des sources, l'utilisation d'outils numériques spécialisés et la gestion des données sanitaires.

Il a précisé que l'objectif est d'amener les participants à adopter une communication responsable, capable d'apaiser plutôt que d'enflammer l'opinion publique.

« Je voudrais rappeler que la gestion de l'infodémie fait partie du mandat direct de l'OMS et, plus largement, de l'ensemble du système des Nations Unies. L'OMS, aux côtés de la Division provinciale de la Santé de la Tshopo et du ministre provincial de la Santé, tient à saluer votre présence : vous, journalistes issus de nos médias locaux, et vous, influenceurs suivis par des milliers de jeunes sur Facebook, TikTok ou WhatsApp. Vous êtes devenus des acteurs essentiels de la santé publique, et face aux crises, votre responsabilité est immense », a souligné Dr Willybaard Kowengbia.

A l'issue de cet atelier, l'OMS souhaite renforcer les compétences techniques de ces communicateurs et mettre en place un réseau provincial d'éveil médiatique, capable de travailler ensemble pour détecter, analyser et répondre rapidement aux rumeurs dangereuses.