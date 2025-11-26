Congo-Kinshasa: L'ONG COARDHO se réjouit de l'accalmie observée ces dernières semaines à Djugu

La Coalition des associations résolues pour la défense des droits humains (COARDHO), se réjouit de l'accalmie observée depuis quelques jours en territoire de Djugu, dans la province de l'Ituri.

Selon cette coalition, cette accalmie est le fruit des opérations militaires menées par les Forces armées de la RDC, (FARDC), qui ont permis de démanteler plusieurs bastions des groupes armés. La reconquête de localités stratégiques, comme Mabanga, un ancien fief minier exploité par les milices, a fortement affaibli leur capacité de nuisance.

Par ailleurs, l'organisation estime que l'adhésion de certains miliciens, notamment de la milice CODECO, au Programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation (PDDRCS) ainsi qu'à la Réserve armée de défense (RAD), a contribué à réduire les tensions.

COARDHO indique que les attaques, embuscades et tueries ont presque totalement cessé, à l'exception de quelques cas isolés de banditisme. Ce climat de calme relatif permet aux populations de reprendre leurs activités agricoles et commerciales, et favorise le retour progressif des déplacés internes dans des localités comme Liko, Layi, Tongo, Maki et Singo, situées à une vingtaine de kilomètres de Bunia.

Cependant, des défis demeurent : la circulation incontrôlée des armes et le manque d'effectifs militaires dans certaines zones menacent la stabilité retrouvée.

La Coalition appelle le gouvernement à renforcer la présence militaire, à poursuivre les opérations de sécurisation, et à accélérer le processus de réintégration des ex-combattants au sein de la RAD. L'ONG plaide également pour un appui logistique aux forces déployées, afin de permettre le retour durable des milliers de déplacés dans leurs villages d'origine.