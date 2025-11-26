Afrique: CAN - Ces sélectionneurs qui ont écrit l'histoire de la Coupe d'Afrique des nations

Depuis la création de la CAN, ils sont plusieurs sélectionneurs à avoir marqué le prestigieux tournoi continental. Tacticiens africains ou européens, ils ont emmené leur sélection vers la gloire. De Charles Kumi Gyamfi à Hassan Shehata, en passant par Claude Le Roy et Hervé Renard, retour sur les exploits de ces « sorciers » du foot africain.

Dans l'histoire de la CAN qui a débuté en 1957, plusieurs sélectionneurs se sont illustrés. C'est le cas du Ghanéen Charles Kumi Gyamfi vainqueur en 1963, 1965, 1982 et de l'Égyptien Hassan Shehata qui a remporté le trophée continental en 2006, 2008, 2010. Ils sont à ce jour les deux sélectionneurs les plus titrés.

Charles Kumi Gyamfi a été le premier footballeur africain à évoluer dans le championnat allemand en signant en 1960 un contrat au Fortuna Düsseldorf. Gyamfi arrête sa carrière internationale à 32 ans en 1961 et deux ans plus tard, face au Soudan, le Ghana remporte sa première CAN avec lui à la baguette.

En 1965, Charles Kumi Gyamfi et son équipe conservent leur titre face à la Tunisie, pays organisateur. L'ancien milieu de terrain remporte à nouveau la CAN en 1982 et devient le premier sélectionneur à soulever trois fois la Coupe d'Afrique des nations. Il sera suivi par Hassan Shehata, ancien joueur du Zamalek. Sous sa direction, l'Égypte est devenue une nation de premier plan dans le monde du foot, et il a su mettre en avant le talent des joueurs locaux, comme aucun autre pays du continent.

Claude, roi de l'Afrique

Avec neuf phases finales à son compteur, le Français Claude Le Roy est à ce jour le sélectionneur le plus expérimenté. Celui qui a dirigé 38 rencontres en CAN a officié avec le Cameroun, le Sénégal, le Ghana, la RD Congo, le Congo, et le Togo. Avec le Cameroun, Claude Le Roy a perdu sa première finale de Coupe d'Afrique des nations en 1986 contre l'Égypte aux tirs au but. Toujours avec les Lions indomptables, ils remportent la Coupe d'Afrique des nations 1988 au Maroc contre le Nigeria. Avec le Sénégal, il atteint les demi-finales de la CAN 1990 en Algérie qu'il perd contre le pays organisateur. En 2008, avec le Ghana, pays organisateur, Claude Le Roy termine sur la troisième marche du podium. Éliminé en demi-finale par le Cameroun, il bat le Sénégal pour la troisième place.

En 2013, aux commandes de la RDC, il est éliminé dès la phase de groupes après trois matchs nuls. Une première pour Claude Le Roy qui lors de sept tournois consécutifs avait toujours atteint les phases finales.

Hervé Renard, la consécration en Afrique

En 2015, en Guinée équatoriale, Le Roy emmène le Congo jusqu'en quarts de finale, terminant en tête de son groupe avant de s'incliner face à la RD Congo. L'ex-joueur de Laval vivra une dernière aventure en 2017 au Gabon avec le Togo. Le parcours des Éperviers s'arrête en phase de groupes. Son nom résonne toujours sur le continent africain.

Adjoint de Claude Le Roy avec le Ghana, le Français Hervé Renard fait aussi figure de sélectionneur emblématique sur le continent africain. Il est le seul sélectionneur à avoir décroché le gros lot avec deux nations différentes : la Zambie en 2012 et la Côte d'Ivoire en 2015.

Actuellement sélectionneur de l'Arabie Saoudite qu'il a qualifié pour le Mondial 2026, Hervé Renard pourrait bien revenir en Afrique pour tenter de gagner une troisième CAN. Celui qui considère le continent africain comme une « vraie terre de football », n'a pas réussi à avoir la même aura dans son pays. Recruté en cours de saison 2013-2014 par Sochaux, il ne réussit pas à maintenir le club parmi l'élite. Son passage à Lille est de courte durée. Il est licencié en novembre 2015, trois mois après le coup d'envoi de la saison, faute de résultats.

L'inoubliable Stephen Keshi

Dans cette liste d'entraîneurs de légende, difficile de ne pas évoquer la mémoire du Nigérian Stephen Keshi, décédé en 2016 à l'âge de 54 ans. Trois années auparavant, en Afrique du Sud, il avait emmené le Super Eagles sur le toit de l'Afrique. Avec l'Égyptien Mahmoud Al-Gohary, il fait partie des deux seules personnalités du foot africain à avoir remporté la CAN comme joueur, puis entraîneur. Balle au pied, il avait soulevé le trophée en 1994 lors de la CAN en Tunisie.

Défenseur central, Stephen Keshi avait notamment joué en France à Strasbourg (1991-1993). Le « Big Boss » a également mené son pays à la phase finale de la Coupe du Monde 2014 au Brésil, où le Nigeria avait été éliminé en huitièmes de finale par la France (0-2). Stephen Keshi était un ardent défenseur des joueurs africains et il a encouragé la croissance des talents locaux. Figure emblématique de son sport, il reste un modèle sur le continent.