Afrique: La présence de l'Éthiopie au sein du G20 reflète le renforcement de son poids sur la scène internationale, selon l'Institut des affaires étrangères (IFA)

26 Novembre 2025
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — L'Institut des affaires étrangères (IFA) a affirmé que la récente participation de l'Éthiopie au sommet du G20 en Afrique du Sud constitue une démonstration claire de la maturité diplomatique du pays et de l'amplification de son influence sur la scène internationale.

Selon Jafar Bedru, directeur exécutif de l'IFA, qui s'est exprimé auprès de l'ENA, la visibilité et le poids de l'Éthiopie au niveau mondial se sont notablement accrus.

Le Premier ministre Abiy Ahmed, accompagné de sa délégation, a pris part aux travaux du sommet du G20 et a mené, en marge de celui-ci, des échanges constructifs avec des chefs d'État ainsi qu'avec des responsables d'institutions internationales.

Jafar a précisé que les pays du G20 totalisent près de 80 % de l'économie mondiale.

Il a ajouté que les entretiens bilatéraux du Premier ministre Abiy Ahmed renforceront davantage la coopération financière et les relations diplomatiques du pays.

Il a également noté que, dans son allocution lors de la conférence, le Premier ministre a mis en avant la dynamique de croissance de l'Éthiopie et du continent africain.

Le Premier ministre a souligné devant les membres du G20 que l'Éthiopie réalise des avancées significatives dans plusieurs secteurs majeurs, notamment l'aménagement urbain, l'agriculture, l'industrie manufacturière et la transformation numérique.

« Ainsi, l'Éthiopie joue un rôle constructif dans la promotion des objectifs de développement de l'Afrique au sein des instances internationales, au-delà de ses priorités nationales », a déclaré Jafar.

Il est rappelé que l'Éthiopie a récemment rejoint les BRICS à l'invitation des pays membres.

